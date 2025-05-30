Belediye, mükelleflerin bu tarihe kadar ödemelerini gerçekleştirmeleri için çağrıda bulundu. Ayrıca, ödemelerin kolaylaştırılması amacıyla 6 farklı noktada Cumartesi ve Pazar günleri tahsilat servisleri hizmet vermeye devam edecek. 2 Haziran Pazartesi günü ise tahsilat servisleri akşam saat 20.00’ye kadar açık olacak.

Yapılan açıklamada, İnegöl Belediyesi’nin önemli gelir kalemlerinden olan emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin birinci taksit ödemelerinin süresinin 2 Haziran Pazartesi günü sona ereceği hatırlatıldı ve vatandaşlardan bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeleri istendi.

ONLİNE ÖDEME KOLAYLIĞI

İnegöl Belediyesi’nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları kapsamında oluşturulan altyapısı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide yapabilecekleri de hatırlatıldı. www.inegol.bel.tr üzerinden, E-Belediye uygulamasını kullanarak, e-devlet üzerinden ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden vergi ödemeleri gerçekleştirilebilecek.

HAFTA SONU TAHSİLAT SERVİSLERİ AÇIK OLACAK

Öte yandan, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2025 yılı 1. Taksit ödemesinin son gününün 02 Haziran Pazartesi günü olması sebebiyle 31 Mayıs Cumartesi ve 01 Haziran Pazar günleri; Yeni Belediye Hizmet Binası, Alanyurt, Kurşunlu, Yeniceköy, Cerrah ve Tahtaköprü Ek Hizmet Binalarındaki tahsilat servisleri 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

PAZARTESİ GÜNÜ 20.00’A KADAR AÇIK OLACAK

Ödemelerin son günü olan 02 Haziran Pazartesi günü ise tahsilat servisleri 08.00’dan akşam 20.00’a kadar hizmet verecek.