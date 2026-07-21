İddiaya göre olay, 30 kilometre hız sınırının bulunduğu yolda meydana geldi. Hız sınırına uyarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne arkadan yaklaşan otomobil sürücüsü, aracını motosikletlinin üzerine sürdü. Motosiklet sürücüsünün tepki göstermesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında otomobil sürücüsünün motosikletliye hakaret ve tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ