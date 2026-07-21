Kaza saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi'nde bulunan eğimli bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Çoban (75) idaresindeki 16 Y 1409 plakalı traktör, yamaç arazide sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan Hasan Çoban ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Çoban'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hasan Çoban'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.