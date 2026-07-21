Özgür Özel, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında yeni parti için kuruluş sürecinin yarın başlayacağını açıkladı. “Her son bir başlangıçtır” diyen Özel, milletvekilleriyle birlikte ilk adımı atacaklarını ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından TBMM’nin ana muhalefet partisi olacaklarını söyledi.

"BAZI AYRILIKLAR KAYIP DEĞİLDİR"

Özel'in açıklamalarının ardından gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrildi. İlk yorum Gürsel Tekin'den geldi.

Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bugün o günlerden biri…" ifadelerini kullandı.