Aydın’ın Efeler ilçesinde bir okulda yedikleri tavuklu pilavdan sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran öğrenci sayısı 48’e yükseldi. Öğrencilere müdahaleler sürerken bazıları ise taburcu edildi.

Efeler ilçesinde bulunan Mustafa Kiriş Ortaokulu’nda öğleden sonra 5’inci sınıf öğrencileri okulda etkinlik yaptı. Etkinlikte tavuk pilav yiyen öğrenciler, akşam saatlerinde fenalaştı. Bazı öğrenciler kusmaya başlayınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Rahatsızlanan öğrenciler ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi aciline kaldırıldı. Çocukların zehirlendiğini duyan aileler okula akın ederken, bazı veliler de öğrencilerini okuldan aldı.

Şimdiye kadar 48 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye gittiği öğrenildi. Doktorlar öğrencileri tedavi altına alırken bazıları ise taburcu edildi.Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.