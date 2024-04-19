Burhaniye Belediyespor U-18 Futbol Takımı, Balıkesir İl Şampiyonası’nda gösterdiği başarılı sonuçlarla üst üste 2. kez Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.
25-28 Nisan tarihlerinde oynanacak U-18 Türkiye Şampiyonası, Çanakkale Ezine 22 Eylül Stadı’nda oynanacak. 6 takımın yer aldığı şampiyonada müsabakalar 2 ayrı grupta oynanacak. Türkiye Şampiyonası’nda Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli takımları yer alıyor. Burhaniye Belediyespor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Şampiyonası’nda Balıkesir’i temsil edecek.
Kaynak: iha