Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Sakarya nehri kenarında bulunan Alparslan Türkeş parkında ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Alparslan Türkeş parkında Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Bekir Torun ve Nilüfer Hatun mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri tarafından 100 adet şimşir fidanı toprakla buluşturuldu. Fidan dikim programında konuşan Kaymakam Yüksel Ünal “Bugün burada Belediye Başkanımız ve öğrencilerimiz ile birlikte 100 şimşir fidanını toprakla buluşturduk. Osmanelili hemşerilerimizin daha temiz, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha mutlu bir fiziki çevrede yaşaması için elimizden gelen gayret ve çabayı göstermeye devam edeceğiz. Sahip olduğu tabii güzelliklerle emsali olmayan İlçemizi; doğal kaynakların bilinçli kullanıldığı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştığı, yeşil, tertemiz bir çevreyle gelecek nesillere bırakabilme temennisiyle bütün hemşerilerimizin ve aziz milletimizin Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum” dedi.