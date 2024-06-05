Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, ziraat alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü civarında tarım arazilerinde yangın başladı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı. Yangına havadan 4 uçak, 1 helikopter, 6 hizmet aracı, 1 itfaiye aracı, 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve toplam 78 personelle müdahale ediliyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “05.06.2024 tarihinde saat 15.28’de Kuşaklıca Yangın Gözetleme Kulesi’nden bildirilen Türkmenli Köyü civarında ziraat alanından duman yükseldiği ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal yangın mahalline sevk edilmiştir. İlk müdahale saat 15.36’da yer ekiplerimizce yapılmıştır. Yangının anız tarlalarında rüzgarın etkisi ile hızla yayılma eğilimi göstermesi ve orman alanına sirayet etmesi üzerine yer ekiplerimize destek amacı ile derhal Dardanos’ta konuşlu yangın söndürme helikopteri ve Çanakkale ve Edremit’te konuşlu uçaklarımız yangın mahalline hareket ettirilmiştir. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız ekiplerimizin yoğun ve etkin müdahalesi ile devam etmektedir" denildi.