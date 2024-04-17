İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 5 ilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarında 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu detaylara yer verdi;

"İstanbul merkezli 5 ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtıp, aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı.️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız.️

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman’da gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında şüphelilerin;

📌Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızı ikna ettikleri,

📌Vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları,

📌Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 Milyon 600 bin TL’lik haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌 Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.