Olay, Bekdik Mahallesi 5. Etap TOKİ Blokları İdeal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesinin mutfakta yemek yaptığı sırada evin açık penceresinden dışarıyı seyreden 2 yaşındaki Y.Y.E., dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Durumu fark eden yakınları tarafından özel araçla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürülen küçük çocuk için sağlık ekipleri seferber oldu. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Y.Y.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.