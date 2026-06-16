Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi projelerle uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde hayata geçirilen A-Kayseri Yapay Zekâ Altyapı İzleme Projesi, elde ettiği başarılı sonuçlarla dünya genelinde ilgi uyandırdı. Bu çalışma; dünyanın en saygın bilimsel yayınevlerinden Elsevier bünyesindeki Future Generation Computer Systems dergisinde resmi olarak yayımlanarak Kayseri’yi uluslararası bilim haritasına taşıdı.

Şehir araçlarına entegre edilen akıllı kamera sistemleri ve yapay zeka teknolojileri sayesinde yol bozuklukları, kırık kaldırımlar, hasarlı logar kapakları, menholler ve çeşitli kent ekipmanları hareket halindeki araçlar üzerinden gerçek zamanlı olarak tespit edilebiliyor. Altyapı sorunlarını yüzde 97 doğruluk oranıyla belirleyebilen sistem, geleneksel yöntemlere kıyasla yüzde 90’a varan hız avantajı sağlayarak kent yönetiminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor

Geliştirilen teknoloji, yalnızca saha performansıyla değil, bilimsel başarısıyla da dikkat çekti. Projenin sonuçları, dünyanın önde gelen bilimsel yayın platformlarında yer alarak uluslararası araştırma çevrelerinin ve teknoloji kuruluşlarının ilgisini çekti. Böylece Kayseri’de geliştirilen yerli ve yenilikçi çözüm, küresel ölçekte akıllı şehir uygulamalarına örnek gösterilen çalışmalar arasında yerini aldı.

Araçlara herhangi bir fiziksel müdahale gerektirmeden uzaktan güncellenebilen yazılım altyapısı, yüksek çözünürlüklü görüntü işleme kapasitesi ve hareket halinde kesintisiz çalışma özelliğiyle öne çıkan sistem; yağmur, gece şartları, yoğun trafik ve titreşim gibi zorlu saha şartlarında da yüksek performans sergiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi hizmetle buluşturan bu öncü projeyle yalnızca kentsel altyapı yönetiminde verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin akıllı şehircilik alanındaki potansiyelini uluslararası platformlarda başarıyla temsil ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte sistemi daha geniş araç filolarına yaygınlaştırarak altyapı bakım ve denetim süreçlerini daha hızlı, daha güvenilir ve daha ekonomik hale getirmeyi hedefliyor.