Oyun teknolojileri alanında erken aşama startupları ölçeklendirmeyi, oyun stüdyoları ile yeni nesil oyun girişimlerinin yerel ve global pazarlarda rekabet güçlerini artırmayı hedefleyen Workup Gaming’in yeni dönemi seçilen 6 girişim ile başlıyor. Girişimler, Program ile 5 ay boyunca oyun ekosisteminin lider isimlerinden ve uzmanlardan birebir mentorluk alacak. Girişimlere ayrıca yazılım, sanat, tasarım, veri analitiği ve iş geliştirme gibi kritik alanlarda özel eğitimler sunulacak.

Eğitim ve mentorluğun yanı sıra startuplar yayıncılarla ve Türkiye’nin önde gelen oyun odaklı fonları ve uluslararası yatırımcı ağlarıyla bir araya gelecek. Böylece, yatırıma erişim imkanları da üst seviyeye çıkacak. Girişimler aynı zamanda, ücretsiz ofis, teknik altyapı destekleri, ücretsiz bulut paketleri ve İş Bankası Grubu iştirakleriyle iş birliği yapma fırsatlarından da yararlanabilecek.

Global ölçekte yeni başarı hikayeleri hedefleniyor

Workup Gaming, ilk üç döneminde 21 oyun girişimini mezun etti. Programda yer alan girişimler bugüne kadar 2,5 milyon doların üzerinde yatırım alırken, Türkiye oyun ekosisteminin küresel ölçekte yükselen konumuna da katkı sağladı. Mobil oyun alanında Avrupa’nın önde gelen merkezlerinden biri haline gelen Türkiye, son yıllarda ürettiği başarılı girişimler, yatırım hacmi ve nitelikli insan kaynağıyla dikkat çekiyor. Workup Gaming, 4’üncü döneminde de Türkiye’deki oyun girişimlerinin büyümesini hızlandırmak için tasarlanmış mentorluk, iş geliştirme ve yatırımcı ağı gibi önemli kaynaklar sunarak yeni global başarı hikayelerinin ortaya çıkmasına destek olmayı hedefliyor.

Program, mobil başta olmak üzere PC/Konsol, AR/VR ve reklam teknolojileri gibi farklı dikeylerdeki çeşitliliğiyle Türkiye’nin küresel oyun pazarındaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Workup Gaming’in 4’üncü dönemine seçilen girişimler şöyle açıklandı:

Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Kayseri gibi Türkiye’nin farklı şehirlerinden programa katılan ve tohum (seed/pre-seed) aşamasında olan 4’üncü dönem girişimleri, oyun dünyasının farklı dikey ve teknolojilerine odaklanıyor:

Krono Games: Hibrit casual puzzle kategorisinde faaliyet gösteren bir mobil oyun stüdyosu. Güçlü oyun tasarımı, yüksek görsel kalite anlayışı ve data odaklı yaklaşımıyla, kolay öğrenilen ancak uzun süreli etkileşim oluşturan oyunlar geliştiriyor.

ThreeW Games: Indie ruhunu farklı türlerdeki tecrübeleriyle birleştiren, PC ve konsol platformları için tek ve çok oyunculu deneyimler geliştiren bir oyun stüdyosu. Çok oyunculu parti dinamiklerine sahip Feather Party ve simülasyon ile shooter türünü hibritleyen Zombie Graveyard Simulator’ın ardından madencilik ve fabrika yönetimini co-op olarak bir araya getiren Ore Factory Squad projesi üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Portuma: Markaları oyun dünyasına doğal ve kesintisiz biçimde dahil eden küresel bir oyun-içi reklam (in-game advertising) platformu. Unity onaylı SDK teknolojisiyle, reklamları oyun akışını bozmadan oyunun organik bir parçası haline getiriyor, geliştiricilere yeni bir gelir kaynağı, markalara ise oyuncularla yüksek etkileşimli bir temas noktası sunuyor.

HOGO Games: Indie ruhunu profesyonel bir üretim disipliniyle birleştiren oyun stüdyosu. "Doğru oyunu, oyun oynar gibi geliştirme" yaklaşımını benimseyen ekip, hayal gücü, teknik birikim ve güçlü bir ekip kültürüyle hem üretici hem teknik açıdan iddialı oyunlar üretiyor.

Yeapp: Veriye dayalı bir yaklaşımla özgün mobil oyunlar geliştirip yayınlayan bir oyun girişimi. Hypercasual alanında edindiği derin üretim deneyimini hibrit (puzzle ve strateji) mekaniklere taşıyarak daha kalıcı oyun deneyimleri tasarlıyor.

Wide Game Studio: Sürükleyici AR/VR deneyimleri tasarlayan yeni nesil oyun stüdyosu. Artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerini güçlü oyun tasarımıyla buluşturarak, oyuncuya geleneksel platformların ötesinde etkileşimli ve özgün dünyalar sunuyor.