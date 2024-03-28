Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Belediye Başkanı Hayri Suer yapımı tamamlanan 5 yeni projeyi halkın hizmetine açtı.

Gölpazarı ilçesinde yapımı tamamlanan; Fatih Dönmez Kültür Merkezi, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Kapalı Pazar yeri, Soğuk Hava Deposu ve Meyve İşleme Tesisi halkın hizmetine açıldı.

Belediye Başkanı Hayri Suer, yapımı tamamlanan projeleri halkla buluşturmanın sevincini yaşadığını belirterek, ‘’5 büyük projemizi hayata geçirmenin ve bunu sizinle paylaşmanın sevincini yaşamaktayım. Planladığımız gibi halkımıza hizmet için buradayız. Seçim öncesi projelerimizi gerçekleştirdik. Seçim için değil hizmet için buradaydık. Bu beş yeni eserlerimiz ilçemize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.