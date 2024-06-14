Bursa’da otomobiliyle drift atan sürücüye 50 bin lira para cezası kesildi. Sürücü kendisine gelen cezayı görünce 2 otomobilini park edip, bisiklet ile araçların etrafında drift attı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir sürücü aracıyla drift atıp o anları sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntüler üzerine harekete geçen emniyet, sürücüyü tespit edip 50 bin lira idari para cezası uyguladı. Kendisine gelen cezayı gören kişi, araçlarını park edip, bisiklet ile etrafında tam tur drift attı. Sürücünün ceza yememek için seçtiği yöntem ise izleyenleri bir hayli şaşırttı.