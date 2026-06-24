Başkanlığa seçilen Hasan Ayar, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada, Cerrahspor'u daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirterek, "Bize güvenerek bu göreve layık gören üyelerimize teşekkür ediyorum. Cerrahspor, İnegöl'ün önemli spor kulüplerinden biridir. Yönetim kurulumuzla birlikte birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek kulübümüzü sportif ve kurumsal anlamda daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışacağız. Cerrahspor'un başarısı için destek veren herkese teşekkür ediyor, yeni dönemin kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yeni yönetimin önümüzdeki günlerde görev dağılımını yaparak çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Cerrahspor'un yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Hamit Turun, İsmail Ordu, Ramazan Çiftçi, Mustafa Akdoğan, Mustafa Bakır, Basri Aydın, Ahmet Yaşar, Orhan İnce, Muammer Alpsoy, Ekrem Kıvanç, Hüseyin Yurttaş, Özer Pala, Bülent Güner, Erdal Gündüz, Tacettin Elmas, Emre Kocatürk, Muhammet Ertuğral, Tamer Aydan, Cemal Üzer ve Cemil Zeyrek.