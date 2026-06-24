ABD Başkanı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Harika bir iş çıkarıyor. Türkiye'yi seviyor. Ben ABD'yi seviyorum, o Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider. Benim de dostum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan ötürü katılacağını dile getirdi.

Öte yandan, Türk ordusunun gücünü işaret eden Trump, "İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler." diye konuştu.

NATO'nun İran konusunda kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen ABD Başkanı, " Bu konuda hiç yardıma ihtiyacımız yoktu, ama "Yardım etmek isteriz" deselerdi güzel olurdu." dedi.