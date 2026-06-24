Doğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat EDAŞ, enerji sektöründe dijital dönüşümü destekleyen EnergyMind projesi kapsamında yürütülen saha çalışmalarına ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirilen ziyaret, projenin İP6 (Dağıtım Şirketlerinin Veri Analitiği ve Yapay Zeka Olgunluk Seviyelerinin Belirlenmesi) iş paketi çerçevesinde hayata geçirildi. Yerli ve milli yapay zeka platformu EnergyMind projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerle, dağıtım şirketlerinde veri analitiği ve yapay zeka kullanımının mevcut durumu analiz edilerek sektöre yol haritası oluşturuldu.

Ziyaret kapsamında, dağıtım şirketlerinin veri analitiği ve yapay zeka kullanım düzeyleri kapsamlı şekilde ele alındı. Yapılan değerlendirmelerle sektör genelinde mevcut durumun ortaya konulması, şirketler arası karşılaştırmalı analizlerin yapılması ve gelişim alanlarının belirlenmesi hedeflendi. Çalışmalar sonucunda hazırlanacak raporların, sektör paydaşları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumlar için yol gösterici bir referans oluşturması planlandı. Elde edilecek bulgular doğrultusunda İP6 raporu, risk planı ve şirket bazlı olgunluk raporlarının hazırlanması planlanıyor.

Proje kapsamında yürütülen çalışmaların şirketin veri analitiği ve yapay zeka alanındaki yetkinliklerini ileri taşıdığını belirten Fırat EDAŞ Müdürü Müjdat Çelik, "Bu tür iş birlikleri sayesinde daha öngörülebilir, verimli ve sürdürülebilir operasyonel süreçler inşa ediyoruz. EnergyMind ile veri odaklı karar alma süreçlerimizi güçlendirirken, sektördeki dönüşüme de katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Yusuf Kağan Kadıoğlu, ise enerji sektöründe yapay zeka uygulamalarının gelişiminde akademi-sanayi iş birliklerinin kritik rol oynadığını vurgulayarak, yürütülen saha çalışmalarının sektörün mevcut durumunu bilimsel verilerle analiz etmeye ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmeye önemli katkı sunduğunu aktardı.