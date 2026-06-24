İnegöl’ün sevilen mekânlarından Beslen Köftecisi’nde gerçekleşen buluşma, meslek konuşmalarından çok dostlukların pekiştiği, eski hatıraların tazelendiği ve bol kahkahalı anların yaşandığı samimi bir akşama dönüştü.

Yaklaşık üç saat süren buluşmada katılımcılar, iş hayatını ve günlük yoğunluğu bir kenara bırakarak ailelerinden, çocukluk anılarından, sosyal yaşamdan ve yıllar içinde birlikte yaşadıkları güzel hatıralardan sohbet etti. Aynı mesleği paylaşan ancak bu kez unvanlarını kapının dışında bırakan dostlar, uzun zamandır özledikleri sıcak bir ortamda vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten ve uzun yıllardır İnegöl sanayisinde insan kaynakları alanında görev yapan Sedat Binici, “Bazen en güzel toplantılar gündemsiz olanlardır. Bu akşam hiçbir iş konusu konuşmadık, hiçbir sorun tartışmadık. Sadece dostluğumuzu güçlendirdik, birlikte gülümsedik ve güzel anılar biriktirdik. Yoğun çalışma hayatının içinde böyle buluşmaların insanın ruhuna iyi geldiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Yıllardır farklı firmalarda görev yapan ve birbirlerini uzun zamandır tanıyan yöneticiler, bu tür buluşmaların meslekten çok dostluğu yaşatmak adına önemli olduğunu belirterek, hayatın sadece işten ibaret olmadığını bir kez daha hatırladıklarını ifade etti.

Gecenin sonunda bir sonraki buluşmanın sözünü veren arkadaş grubu, güzel anılar ve içten sohbetlerle dolu keyifli bir akşamı geride bırakarak birbirlerine iyi dileklerle veda etti.

Bazen en değerli kazanım, yeni bir karar almak ya da uzun toplantılar yapmak değil; aynı sofrada oturup samimiyetle gülümseyebilmek, eski dostlarla birkaç saatliğine de olsa hayatın telaşına ara verebilmektir.