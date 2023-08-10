50. Yıl etkinlikleri kapsamında farklı organizasyonlar düzenleyen Mobilya Kurtuluşspor bugün kendi tesislerinde mini bir turnuva düzenledi. Mobilya Kurtuluşspor, Doğanspor, Gençlergücü ve Yenicespor U 12 Grupları kendi aralarında maç yaparak tecrübe kazandılar. Alt yapı sorunlusu Murat Ulu“ 50.Yıl etkinlikleri kapsamında bu sefer küçüklerimizle bir organizasyon yaptık. Turnuvaya katılan kulüp ve antrenör arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tüm sporculara hatıra madalyası verdik. Turnuvanın şampiyonu hepimiz olduk. “ dedi.