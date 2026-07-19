Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Işıl Güzel, baş ağrısının baş veya boyun bölgesinde hissedilen rahatsızlık, ağrı ya da baskı hissi olarak tanımlandığını belirterek, "Baş ağrısı; stres, yorgunluk, açlık, sinüzit ve migren gibi birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Ancak bazı durumlarda altta yatan ciddi bir sağlık probleminin ilk belirtisi de olabilir. Bu nedenle özellikle sık tekrarlayan, uzun süren veya günlük yaşamı olumsuz etkileyen baş ağrılarının mutlaka bir nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir" dedi.

"Migren en sık görülen baş ağrılarından biri"

Baş ağrısının en yaygın nedenlerinden birinin migren olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Işıl Güzel, migrenin ataklarla seyreden kronik bir nörolojik hastalık olduğuna dikkat çekti.

Migren ataklarında genellikle tek taraflı ve zonklayıcı karakterde baş ağrısı görüldüğünü belirten Dr. Güzel, "Işık ve sese karşı hassasiyet, bulantı ve kusma gibi belirtiler migrene eşlik edebilir. Beyindeki damar yapısındaki değişiklikler, serotonin düzeyindeki dalgalanmalar ve genetik yatkınlık migren gelişiminde önemli rol oynar" şeklinde konuştu.

"Kas gerginliği de baş ağrısını tetikliyor"

Dr. Güzel, modern yaşamın getirdiği uzun süre masa başında çalışma, stres, anksiyete, kötü duruş ve çene sıkma alışkanlığının da baş ağrılarını artırdığını belirtti.

Boyun ve omuz kaslarında oluşan gerginliğin zamanla baş ağrısını tetiklediğini ifade eden Dr. Güzel, düzenli egzersiz yapılmasının, doğru oturma pozisyonunun korunmasının, yeterli uykunun ve stres yönetiminin baş ağrılarının önlenmesinde önemli olduğunu kaydetti.

"Erken tanı büyük önem taşıyor"

Baş ağrısının nedeninin doğru belirlenmesinin tedavinin başarısını doğrudan etkilediğini ifade eden Uzm. Dr. Işıl Güzel, " Erken tanı sayesinde hem yaşam kalitesi artırılabilir hem de muhtemel ciddi hastalıkların önüne geçilebilir" diye konuştu.