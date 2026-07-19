CHP’de süren mutlak butlan tartışmaları ve yönetim değişikliğine ilişkin ihtimaller anketlere de yansıdı. Rawest, Gündemar ve MetroPoll tarafından yapılan son araştırmalarda seçmenlere, Özgür Özel’in yeni bir parti kurması halinde oy tercihinin ne olacağı soruldu.

RAWEST ARAŞTIRMA: YENİ PARTİ YÜZDE 35,6

Rawest Araştırma, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü ve Friedrich Ebert Stiftung iş birliğiyle hazırlanan araştırma, 3-10 Temmuz tarihlerinde 20 ilde 1985 kişiyle gerçekleştirildi.

Kararsızların dağıtılmasının ardından Özgür Özel’in kuracağı öne sürülen parti yüzde 35,6 oyla zirvede yer aldı. AK Parti’nin desteği yüzde 27,8’de kalırken, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yüzde 5,1 olarak ölçüldü.

Araştırmada diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

Özgür Özel'in yeni partisi: %35,6

AK Parti: %27,8

DEM Parti: %8,7

MHP: %7,6

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP: %5,1

İYİ Parti: %4,7

Yeniden Refah Partisi: %4,1

Zafer Partisi: %2,8

Anahtar Parti: %1,9

Diğer: %1,8

GÜNDEMAR'DA DA BENZER TABLO

Gündemar Araştırma’nın 24-27 Haziran tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 350 kişiyle yaptığı ankette de benzer sonuçlar elde edildi. Araştırmada, Özgür Özel’in liderliğinde kurulacağı öne sürülen parti yüzde 34,9 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 30,4 oy oranıyla ikinci oldu. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin desteği ise yüzde 4,32’de kaldı.

METROPOLL'DE DE İLK SIRADA

MetroPoll Araştırma'nın 15-25 Haziran tarihlerinde 1165 kişiyle gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Nabzı" araştırmasında da katılımcılara aynı senaryo yöneltildi. Kararsız seçmenlerin dağıtılmasıyla hazırlanan sonuçlarda Özgür Özel'in kuracağı varsayılan parti yüzde 33,8 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 27 oy oranına ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ise yüzde 5 seviyesinde kaldı.

ÜÇ ARAŞTIRMADA DA ORTAK SONUÇ

Üç ayrı araştırma şirketinin sonuçlarına göre, Özgür Özel’in yeni bir parti kurması halinde bu oluşum ilk sırada yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP’nin oy oranının ise yüzde 4 ila 5 seviyesinde kalması dikkat çekti.