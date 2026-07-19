Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Sülüklügöl Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1,5 yaşındaki Muhammet Emin E., salıncakta sallandığı sırada dengesini kaybederek kafa üstü yere düştü. Başından yaralanan minik çocuk kanlar içinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Emin E., burada yapılan ilk tedavisinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ