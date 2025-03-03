Operasyonlar, Türkiye genelinde 54 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerden 123’ü tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere toplam 54 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin tefecilik, kamu kurumlarını zarara uğratan nitelikli dolandırıcılık, kişilere yönelik dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında 13 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ele geçirildi.