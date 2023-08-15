Sakarya’da 55 yatak kapasiteli, 26’sı uzman olmak üzere toplamda 40 doktorun görev yapacağı Serdivan Devlet Hastanesi açıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan 55 yatak kapasiteli Serdivan Devlet Hastanesi açıldı. C sınıfı hastane kategorisinde bulunan Serdivan Devlet Hastanesinde 26’sı uzman olmak üzere toplamda 40 doktor görev yapacak. Hastane hakkında bilgi veren Başhekim Uzm. Dr. Semih Songür, şuan için iki dahiliye, iki göz, genel cerrahi, çocuk hastalıkları, fizik tedavi, ortopedi, enfeksiyon ve psikiyatri polikliniklerinin hizmete açıldığının kaydetti. Acil tıp, cildiye, kardiyoloji, KBB, üroloji, nöroloji, radyoloji, göğüs hastalıkları ve aile hekimi polikliniklerinin de açılacağını belirten Songür, “Yataklı servisler, günü birlik hasta yatış servisi, tıbbi görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri, yoğun bakım alanında kullanıma açıldı. Ameliyathanemizde ufak çaplı operasyonlar da başladı. Acil servis alanındaki çalışmalarda da sona gelindi. En kısa sürede acil servisi de kullanıma açacağız” dedi.

“Hem binayı, hem de alt yapısını tamamen yeniledik”

Revize edilerek Serdivan Devlet Hastanesi olarak bölgemize bağımsız bir hastane olarak kazandırıldığının aktaran İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, “Şehir merkezinde olması sebebiyle SEAH’ın hasta yoğunluğu çok fazla. Merkeze yakın Yenikent ve Sadıka Sabancı hastanelerimiz var. Şimdi SEAH’a daha yakın bir de Serdivan Devlet Hastanemiz hizmete giriyor. Yıllarca hastane olarak kullanılsa da hem binayı, hem de alt yapısını tamamen yeniledik. Hastanemizde eksikleri tamamlanan ve açılmasıyla ilgili çalışmaların sona yaklaştığı Acil Servis alanımızda kısa sürede hizmete girecek. Hem şehrimize, hem de bölge halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.