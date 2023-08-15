İstanbul Eyüpsultan'da dün gerçekleşen olay, mide bulandırıcı bir sahneyi gündeme taşıdı. Sokak ortasında yaşanan talihsiz olayda, yaşlı bir adam, engelli bir genci taciz etti. O anlara tanık olan çevre sakinleri ise hızla müdahale etti ve tacizci şahsı adeta linç etti.

Eyüpsultan semtinde geçtiğimiz gece yaşanan bu rahatsız edici olayda, yaşlı bir birey, engelli bir gence yönelik istismarda bulunmaktan çekinmedi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan trajik sahnede, yaşlı şahsın genç engelli bireye yaklaşıp onu taciz ettiği açıkça görülüyor.

Olayın çevresinde bulunan vatandaşlar ise hızla duruma müdahale etti. Gördükleri bu rahatsız edici olay karşısında sessiz kalmayan çevre sakinleri, adeta bir koruma kalkanı oluşturarak yaşlı adamı yakaladı. Öfke dolu vatandaşlar, adaletin yerini bulması için kendi yöntemleriyle cezalandırmaya kalktı.

O anlar, güvenlik kameralarının objektiflerine yansıdı. Görüntülerde yaşlı adamın engelli genci taciz edip öptüğü an net bir şekilde görülüyor. Ancak, çevredeki insanların hızla müdahalesiyle olayın seyri değişiyor. Öfke ve tepkiyle dolu anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.