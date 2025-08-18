Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi kazanan Alibeyköy takımı, turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvaya katılan tüm mahalle takımlarına ve emeği geçenlere teşekkür eden İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Alibeyköy - Kulaca Mahallelerini temsil eden takımlar arasında oynanan final karşılaşmasını kazanarak şampiyon olan Alibeyköy'ü ve turnuvaya katılan tüm mahalle takımlarını tebrik ederim. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."