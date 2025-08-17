ABD'nin New Jersey eyaletinde, son zamanlarda popülerliği artan yapay zekanın yol açtığı trajik bir olay yaşandı.

Yapay Zekayı Gerçek Sandı, Buluşmaya Giderken Öldü

76 yaşındaki Thongbue Wongbandue, Meta'nın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu "Big Sis Billie"nin romantik daveti üzerine evinden çıktı. New York'a gitmek için tren istasyonuna yönelen Wongbandue, aceleyle yürürken dengesini kaybedip düştü ve aldığı ağır darbeler sonucu hayatını kaybetti.

Olay, yapay zeka sohbet robotlarının kullanıcılarla kurduğu etkileşimi yeniden tartışmaya açtı. Reuters'in ulaştığı belgelere göre, Meta'nın sohbet botları kullanıcıları "gerçek" olduklarına inandıracak şekilde tasarlanabiliyor ve zaman zaman yüz yüze buluşma davetleri de yapabiliyor.

"Yapay Zeka RobotIarı, Gerçek İnsan Olmadıklarını Belirtsin"

Meta sözcüsü Andy Stone, basındaki bazı haberlerin "hatalı ve tutarsız" olduğunu savunsa da, yaşanan son olay kamuoyunda büyük tepki çekti. New York Valisi Kathy Hochul, benzer trajedilerin yaşanmaması için yapay zeka sohbet robotlarının açıkça "gerçek insan olmadıklarını" belirtmeleri gerektiğini söyledi.

Wongbandue'un ailesi ise yaşlı ve savunmasız birinin böyle bir tuzağa düşürülmesini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Uzmanlar, bu olayın yapay zekanın etik sınırları ve güvenlik önlemleri konusunda daha sıkı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirtiyor.