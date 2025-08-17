Kick platformunda yaptığı yayınlarla bilinen 26 yaşındaki Oğuzhan Dalgakıran, Ankara’daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. “Jrokez” kullanıcı adıyla tanınan Dalgakıran’ın, vefatından kısa süre önce yaptığı paylaşımda “Baya halsiz ve bitkin uyandım, bugünlük izninizi istiyorum, görüşmek üzere...” sözlerini kullanması dikkat çekti.

Ünlü yayıncının, intihar ettiğinden şüpheleniliyor.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede O.D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.