Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Yahnikapan Mahallesi’nde deprem sonrasında tarım arazilerinin yanında derin bir obruk oluştu. Obruğun tabanında su birikintisi bulunurken, etrafında şerit veya bariyer olmadığı ve iç kısmından çökme sesleri geldiği iddia edildi.

Mahallede çiftçilik yapan Murat Güven, tarlasına gelen arkadaşının obruğu fark ettiğini söyledi. Yıllar önce kaynak suyu bulunan bu çukurun, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle göl özelliğini yitirdiğini ve kuruduğunu belirten Güven, “Depremden sonra bu durumu gördük. İş makinesi izine rastlamadık, bu yüzden depremin sebep olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Güven, bazı kişilerin boru ile obruğun derinliğini ölçmeye çalıştığını, kendisinin taş attığında su sesi duyduğunu, tahminine göre 5-6 metre derinliğinde olduğunu söyledi. Durumu hemen muhtara ilettiklerini belirten Güven, “Göçme devam edebilir, çocuklar veya hayvanlar düşebilir” uyarısında bulundu.

Deprem anında köyde lambaların gidip geldiğini anlatan Güven, “Çekyatta otururken bile sallandık. Obruk depremden önce olsaydı mutlaka fark ederdik” ifadelerini kullandı.