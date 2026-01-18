İstanbul'da 1998 yılında taksi şoförü R.G.'yi gasp edip boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp 60 yıl 6 ay hapis cezası alan firari hükümlü D.T., Sancaktepe'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Mart 1998 tarihinde D.T., F.M. ve A.A., Samandıra'da bir araya gelerek Karabük'e gitmek amacıyla bir taksi gasp etti. Sarıgazi'deki taksi durağından bindikleri taksiyi gasp eden şahıslar, şoför R.G.'yi boğarak öldürürken, Pendik'te araçtan attı. Olayın ardından yakalanıp yargılanan D.T., 25 yıl hapis cezası aldı. Daha sonra cezaevinden çıkan D.T.; 2016 yılında basit cinsel saldırı suçundan 2 yıl ceza aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından hükümlü şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında, 6 Ekim 2022'den bu yana firari olarak aranan D.T.'nin Sancaktepe'de bir evde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 1998 yılında işlediği cinayet ve gasp suçundan hakkında 60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü D.T. Sancaktepe'de yakalandı. İşlemlerin ardından firari hükümlü D.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.