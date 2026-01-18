İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerin yanı sıra kent merkezinde de etkisini sürdürdü. Kartal'da kaydedilen görüntülerde, kar yağışının kısa süreli ve yer yer yoğun şekilde etkili olduğu görüldü.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde de aralıklarla devam etti. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, kent merkezinde de zaman zaman yoğun şekilde yağdı. Kartal Soğanlık Yeni Mahalle'de kaydedilen görüntülerde, kar yağışının kısa sürede etkisini artırarak bir anda bastırdığı görüldü. Yoğun şekilde yağan kar, kısa süreli olmasına rağmen cadde ve sokaklardaki araçlar beyaza büründü. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, sürücülerin de trafikte dikkatli şekilde ilerlediği görüldü.