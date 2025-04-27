Antalya’dan İzmir’e uzanacak 8 etapta, Dünya bisikletinin yıldızları, bin 153 kilometrelik efsanevi parkurda, 4 Mayıs'a kadar pedal çevirecek.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin en prestijli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60. yılına özel kapsamlı bir içerikleriyle 27 Nisan – 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

TUR 2025 hem sportif rekabetin hem de Türkiye’nin doğal güzelliklerinin, kültürel zenginliklerinin ve altyapı gücünün uluslararası kamuoyuna tanıtıldığı önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Farklı kıtalardan yayınlanan canlı yayınlar, dijital medya içerikleri ve kapsamlı saha organizasyonu aracılığıyla yarış güzergâhı üzerindeki şehirler, ilçeler ve tarihi bölgeler milyonlarca izleyiciyle buluşacak.

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yalnızca sportif rekabetin sahnesi değil; aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası tanıtım gücünü artıran büyük bir medya organizasyonu niteliği taşıyor. TUR 2025, 8 gün boyunca toplam 214 saatlik yayın ile 190 ülkede, 13 ayrı dilde milyonlarca izleyiciye ulaşacak.

Organizasyonun uluslararası yayın altyapısı, Fransız Medya Grubu ASO iş birliğiyle yürütülüyor. Bu kapsamda yarış, Amerika’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Asya ve Okyanusya’ya kadar geniş bir coğrafyada, çok sayıda yayın platformunda canlı olarak ekranlara taşınacak. Yayınlarda görev alan 90 kişilik televizyon prodüksiyon ekibi, 2 helikopter, 1 uçak ve 5 motosikletli kamera ile yarış boyunca tüm detayları aktarmaya hazır olacak.

Türkiye’de yapılacak olan yayınlar TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport tarafından yürütülürken, yarış her gün 2 saat canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Yarış aynı zamanda Tour of Türkiye YouTube kanalından da dijital platformlar üzerinden izlenebilecek.