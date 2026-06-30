Gerçekleştirilen olağan kongrede kulübün yeni başkanı Dilaver Bilgin seçildi.

Şampiyonlukla tamamlanan sezonun ardından yeni döneme hazırlanan Karadeniz Güvenspor'da birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Dikkat çeken gelişmelerden biri ise kulübün eski başkanlarının da yeni yönetimde görev alması oldu.

ESKİ BAŞKANLAR YENİ YÖNETİMDE

Karadeniz Güvenspor'da geçmiş dönemlerde başkanlık yapan Sercan Kont ve Abdül Ergün, yeni dönemde Dilaver Bilgin'in oluşturduğu yönetim kurulunda yer aldı.

Kulüp yönetimi, bu adımla geçmişten gelen tecrübeyi yeni döneme taşıyarak birlik ve beraberlik anlayışını sürdürmeyi hedefliyor.



DİLAVER BİLGİN'DEN BİRLİK MESAJI

Başkanlığa seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dilaver Bilgin, kendisine duyulan güvene teşekkür ederek yeni dönemin hedeflerini paylaştı.

Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonluğun tüm camianın ortak başarısı olduğunu vurgulayan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sezon kulübümüz adına gurur dolu bir sezon yaşadık. Amatör Küme'den Süper Amatör Lig'e yükselerek büyük bir başarıya imza attık. Bununla da kalmadık; sahada ortaya koyduğumuz mücadele, birlik ve karakterle gol rekoru kırarak Karadeniz Güvenspor'un adını daha güçlü şekilde duyurduk."

Başarıda emeği geçen futbolculara, teknik ekibe, yöneticilere ve taraftarlara teşekkür eden Bilgin, kulübün geleceğine ilişkin hedeflerini de açıkladı.

HEDEF DAHA GÜÇLÜ BİR KARADENİZ GÜVENSPOR

Yeni yönetim olarak şeffaf ve çalışkan bir anlayışla hareket edeceklerini belirten Bilgin, altyapıya ve genç futbolculara önem vereceklerini söyledi.

"Bizim hedefimiz sadece bir ligde mücadele etmek değil; Karadeniz Güvenspor'u daha güçlü, daha saygın ve gençlere daha çok kapı açan bir kulüp haline getirmektir." diyen Bilgin, eski-yeni ayrımı yapmadan kulübe gönül veren herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Yeni sezonun başarılarla geçmesini temenni eden Bilgin, konuşmasını "Yaşasın Karadeniz Güvenspor." sözleriyle tamamladı.

YENİ YÖNETİM LİSTESİ

Karadeniz Güvenspor'un yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Dilaver Bilgin

Abdül Ergün

Sercan Kont

Savaş Genç

Özkan Musaoğlu

Mehmet Albayrak

Yağız Ağtürk

Caner Yılmaz

Adem Demir

Gökhan Gümüş

Orhan Yücedağ

Şafak Şişman

Mustafa Keskin

Hakan Zeren

Aziz Sezikli

Necati Yalçinyiğit

Ömer Faruk Tanrıkulu

Kemal Kaba

Sadullah Kaldırım

Engin Alemdar

Yunus Öztürk

Ragıp Akkaya

Ömer Çavuşoğlu

Ertuğrul Şahin

Ali Şahin

Haydar Şahin

Aydın Can