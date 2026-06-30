Türkiye Futbol Federasyonu, son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan yabancı futbolcu kuralına ilişkin açıklamada bulundu. Federasyon, mevcut uygulamada değişiklik yapılmayacağını belirterek, yeni sezonda 10+4 yabancı oyuncu kuralının geçerli olacağını duyurdu. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın planlandığı şekilde uygulanacağı ifade edildi.

"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında, bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi’nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri’ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır"