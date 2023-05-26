4 Haziran Pazar günü 58. Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri’nin yapılacağı Akbalık Er Meydanı’nda hazırlıklar tüm hızı ile sürüyor. Çalışmaları inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 58’incisi yapılacak olan tarihi güreş organizasyonuna tüm vatandaşları davet etti.

1956 yılından itibaren devam eden ve bu yıl 58’incisi düzenlenecek olan Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu tarihi organizasyon öncesinde Akbalık Er Meydanı’nda hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor. 40’ı Başpehlivan olmak üzere 600 güreşçinin katılacağı tarihi etkinlik öncesinde Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özer ve Mehmet Öztürk ile hazırlık çalışmalarını inceledi.

4 Haziran Pazar günü yapılacak olan güreşlere tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akbalık Güreşleri bizim için tarihi bir öneme sahip. Er Meydanı’ndaki çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Akbalık Güreş Ağamız İbrahim Şahin’in de destekleri ile inşallah önümüzdeki hafta bu alanda tarihi bir organizasyona daha imza atacağız. 40’ı Başpehlivan olmak üzere 600 güreşçinin boy göstereceği bu tarihi güne tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.