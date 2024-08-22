Bu yıl 59’uncusu düzenlenecek olan ve 20’si başpehlivanın olmak üzere 600 pehlivanın boy göstereceği Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Bilal Soykan, 24 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan tarihi güreşlere tüm vatandaşları davet etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akbalık Güreş Ağası Ramazan Gökhan Yorulmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk, Selda Aksima Yazıcı, Ali Özer, Aslan Yılmaz ve Yılmaz Taşdelen ile Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir araya geldi. 24 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek 59. Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri hakkında bilgilendirmede bulunan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Türk kültürünün bir parçası olan ata sporu güreş geleneğini gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini ifade etti.

Akbalık Yağlı Güreşleri’nin 1956 yılında yapılmaya başlandığını hatırlatan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Başpehlivan Zülküf Karabulut tarafından başlatılan bu tarihi organizasyonun 59’uncusunu inşallah 24 Ağustos Cumartesi gerçekleştireceğiz. Bilindiği gibi 3 yıl çeşitli sebeplerden dolayı ara verilmiş olan güreşlerimizi 2022 yılında yeniden düzenlemeye başladık ve bu sene de 59’uncusunu Güreş Ağamız Gökhan Yorulmaz’ın destekleri ile gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü 20’si başpehlivan olmak üzere 600 pehlivanın kol bağlayacağı güreşlerimiz kıyasıya rekabete sahne olacak” dedi.

Bilal Soykan, “Aynı gün bizimle birlikte 4 farklı yerde güreş organizasyonu yapılacak olmasına rağmen 20 başpehlivanın Akbalık’ta kol bağlayacak olması da önemli bir husus. Hemşerilerimizin ve güreş severlerin güzel müsabakalar izlemeleri, Akbalık ruhuna yakışır güreşlerin olması için arkadaşlarımız yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Serdar Yıldırım, Faruk Akkoyun, İsmail Koç, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Doğan Özkaya ve Kürşat Şevki Korkmaz gibi birbirinden değerli 20 Başpehlivan Cumartesi günü Akbalık Er Meydanı’nda olacaklar. İnşallah güzel güreşler seyredeceğiz ve tarihimizi güzel bir şekilde yaşatacağız. Tüm hemşerilerimizi 59. Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri’ne bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Soykan’ın ardından açıklamalarda bulunan Akbalık Güreş Ağası Ramazan Yorulmaz ise, “Rahmetli Zülküf Karabulut ve Ordulu Mustafa Bük pehlivanlarla başlayan bu güzel geleneğe hep birlikte sahip çıkıyoruz. Belediye Başkanımız Bilal Soykan, Akbalık Mahalle Muhtarımız Rüstem Bilgi ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızla birlikte tarihimize en iyi şekilde yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi de tüm güreş severleri 24 Ağustos Cumartesi günü Akbalık Yağlı Güreşleri’ne davet etti.