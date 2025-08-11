Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen depremde, üç katlı bir bina yıkıldı. Enkaz altında kalan dört kişi arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılanlardan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiş, binadan karot örnekleri alınmıştır” dedi.

Tunç, incelemeler sonucu hazırlanan ön rapor doğrultusunda binanın inşaatını gerçekleştiren müteahhit ve bina sahibinin “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan gözaltına alındığını belirtti. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini ifade eden Bakan, depremde yaşamını yitiren vatandaş için rahmet, yaralılar için acil şifa diledi.