Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinden Freiderike Böge’nin haberine göre, ülkelerine dönen Suriyeli mülteciler, Türkiye’ye geri dönmeyi düşünüyor. Böge’nin görüştüğü mülteciler, Türkiye’de karşılaştıkları zorlukları, geri döndükleri Suriye’de çok daha kolay bulduklarını ifade ediyor. Yüksek kiralar nedeniyle Türkiye’den ayrılan birçok Suriyeli, ülkelerine döndüklerinde ise elektrik, su ve internet gibi temel hizmetlerden yoksun bir yaşamla karşı karşıya kalıyor.

Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteciler, arkadaşlarını arayarak mültecileri Türkiye'de kalmaları yönünde uyarıyor. Suriyeliler, mülteci olarak kalsalar da Suriye'ye dönmek istemiyor.

Dönenlerin Sayısı Her Gün Azalıyor

Böge'ye göre bu bulgular, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin sözleriyle örtüşüyor.

Grandi, bu hafta Şam'da, Suriye'deki insani durumun hızla iyileşmemesi halinde, komşu ülkelerden geri dönen 1,2 milyon kişinin çoğunun tekrar mülteci olarak yaşadıkları ülkelere geri dönebileceklerini öngördü.

Grandi, “Acil küresel destek sağlanmazsa, bu umut penceresi kapanacak” diye uyardı. İlk aylarda Suriye'ye her gün 4 bin ila 5 bin Suriyeli dönerken, şimdi bu sayı binden az.

Türkiye'de yaşama alışan Suriyelilerin terk derdi elektrik ve su da değil. Arapça harflere alışmayan çocuklar Suriye'deki okullarda yazı yazmakta zorluk çekiyor.

Bununla birlikte düşük maaşlar ve savaştan sonra azalmayan yaşam pahalılığı birçok Suriyeli için ülkelerini yaşanılamaz kılıyor.

Türkiye'de zor durumda olan Suriyeliler, bu sebeple ülkelerine dönmek istemiyor. Suriye'ye gidenler ise, Türkiye'ye dönmek istiyor.