"İş arayanlara nakit destek dönemi başlıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik zorluk yaşayan ve düzenli geliri olmayan vatandaşlara yönelik yeni bir destek programı devreye aldı. “İşe Yönlendirme Yardımı” kapsamında işsiz bireylere, iş arama süreçlerinde maddi katkı sağlanacak. Yılda üç kez yapılan ödemelerde destek tutarı, kişinin sosyal yardım kayıtlarına göre belirlenecek.

Bu program çerçevesinde, hak sahiplerinin ödemelerini hızlı ve güvenli şekilde alabilmesi için PTT, ana ödeme merkezi olarak görevlendirildi.

Kimler Yararlanabiliyor?

Yeni yardım modelinden yararlanmak için belirlenen koşullar şöyle:

Başvuru sahibinin 18–55 yaş arasında olması,

Düzenli bir işte çalışmaması,

Çalışmasını engelleyen bir sağlık sorununun bulunmaması,

Sosyal yardım programlarına kayıtlı bir hanede yaşıyor olmak.

Bu kriterleri taşıyan kişiler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından değerlendirilerek İŞKUR’a yönlendiriliyor. Böylece hem sosyal destek sağlanıyor hem de vatandaşlar aktif iş arama sürecine dahil ediliyor.

Ödeme Nasıl Alınacak? İş Görüşmesine Katılmak Yeterli

Destekten faydalanmak için yapılması gereken tek şey, İŞKUR’un yönlendirdiği iş görüşmesine katılmak. Görüşmede işe girilip girilmemesi ödeme hakkını etkilemiyor.

Katılım bilgileri sistemde onaylandığında, destek tutarı PTT aracılığıyla vatandaşın hesabına aktarılıyor. Bu sayede işlem süresi kısalıyor ve yardım doğrudan ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.

Yılda 6.630 TL'ye Kadar Destek İmkanı

2025 yılı için belirlenen ödeme tutarı, her işlemde 2.210 TL olarak açıklandı. Vatandaşlar bu ödemeden yılda en fazla üç kez yararlanabildiği için toplam destek miktarı 6.630 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Ödeme miktarı, hane gelir durumu ve sosyal yardım komisyonunun değerlendirmesiyle şekilleniyor. Böylece adil ve ihtiyaca göre bir destek sistemi oluşturuluyor.

Başvuru İçin Sadece Kimlik Yeterli

Programa başvurmak isteyenlerin SYDV’ye kimlik kartıyla gitmesi yeterli. Sosyal inceleme sonrasında şartları karşılayan kişiler İŞKUR süreçlerine yönlendiriliyor ve ödeme hakları oluşuyor. Hem istihdam teşviki hem de maddi güvence, bu yeni sistemle birlikte tek bünyede toplanmış durumda.

Programın Amacı: Ekonomik Güvence + Motivasyon

Bakanlık, yardımın yalnızca maddi değil, psikolojik bir destek niteliği de taşıdığını belirtiyor. İş arama sürecinde motivasyonu düşen bireylerin sisteme yeniden dahil edilmesi, hem işgücüne dönüşü kolaylaştırıyor hem de vatandaşların sosyoekonomik durumunu iyileştiriyor.

PTT üzerinden yapılan ödemelerle süreç daha hızlı, güvenli ve şeffaf bir yapıya kavuşuyor.