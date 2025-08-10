deprem tahminleriyle tanınan prof. dr. şener üşümezsoy’un 3 hafta önce balıkesir’de büyük bir deprem olabileceği yönündeki uyarısı gündeme geldi. üşümezsoy, daha önce de istanbul’da yaşanan 6.2’lik depremi doğru tahmin etmişti.

türkiye bir kez daha büyük bir depremle sarsıldı. balıkesir’in sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki depremde 10’dan fazla bina yıkıldı. prof. dr. şener üşümezsoy’un haftalar önce yaptığı uyarılar tekrar konuşulmaya başlandı.

balıkesir ve marmara’nın güney bölgesinde özellikle gönen-yenice fay hattının risk taşıdığını vurgulayan üşümezsoy, 1953’teki yenice-gönen depreminin ardından bu hattın stres biriktirdiğini söyledi. manisa, simav, sındırgı bölgelerinin etkilenebileceğini belirten üşümezsoy, “şu anda simav dağı yükseliyor, öndeki havza çöküyor ve o fay kırılmalar yapıyor” dedi.

üşümezsoy, 23 nisan’da silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremi doğru tahmin ederek dikkat çekmişti.