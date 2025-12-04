Kontrollerde kış lastiği kuralına uyan sürücüler sorun yaşamazken, her 3 araçtan 2’si "görevlendirme belgesi" olmadan trafiğe çıktığı için cezadan kaçamadı.



Denetimlerde bazı sürücüler farklı konudan ceza yedi. Araçlarının büyük olması nedeniyle şehir içi trafiğine belirli saatler dışında girmeleri yasak olmasına rağmen kurallara uymayanlar ceza yemekten kurtulamadı. Polis ekipleri, ilgili mevzuata aykırı hareket eden sürücülere 993 lira idari para cezası uyguladı.



Ceza alan bir sürücü ise kendi hatasını kabul etmek yerine polis ekiplerine tepki gösterdi. "Her seferinde ceza yiyorum, bu 10 oldu. Aylık minimum 10 ceza yiyorum. Artık alıştık" diyerek şikâyet eden sürücü, ekipleri ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Bazı sürücüler ise kuralları ihlal etmediklerini savunarak polis memurlarını uzun süre ikna etmeye uğraştı. Denetim noktalarında yaşanan ilginç ve renkli diyaloglar kameralar tarafından anbean kaydedildi.