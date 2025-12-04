Örnek projeleriyle yerel yönetimlerde fark yaratan Nilüfer Belediyesi, başarılarını ulusal arenada aldığı prestijli ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. İletişim sektörünün en köklü ve saygın organizasyonlarından biri olan, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen tören; iş dünyası, iletişim profesyonelleri, akademisyenler ve kamu yöneticilerini bir araya getirdi. Halkla ilişkilerde mükemmeliyetin simgesi sayılan ödüllerde Nilüfer Belediyesi de önemli bir başarıya imza attı.

İLK KEZ VERİLEN ÖDÜL NİLÜFER’İN OLDU

TÜHİD’in bu yıl ilk defa değerlendirmeye aldığı “Yerel Kalkınma Kategorisi”nin kazananı Nilüfer Belediyesi oldu. Sosyal sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlayan Sosyal Girişimcilik Merkezi projesi, jüri tarafından ödüle değer görüldü. Törene katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bu anlamlı ödülü törenin onur konuğu olan Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) Başkanı Esther Cobbah’dan aldı.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR: “İYİLİĞİ BÜYÜTÜYORUZ”

Ödül ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkan Şadi Özdemir, sosyal girişimciliğin yerel kalkınmadaki kritik rolüne dikkat çekti. İletişim ve halkla ilişkiler dünyasının uzmanları tarafından takdir edilmenin, doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir şunları söyledi:

“Yerel kalkınmanın sadece fiziksel yatırımlarla değil, toplumsal fayda odaklı yenilikçi fikirlerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu ödül, dayanışma ve üretim kültürünü teknolojiyle, akılla ve vicdanla birleştirme çabamızın bir karşılığıdır. Nilüfer’de filizlenen her sosyal girişimin, tüm ülkeye ilham verecek bir hikayeye dönüşmesi için desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.”