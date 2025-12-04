Nilüfer Belediyesi, kent estetiğini bozan kaçak yapılarla mücadelesini tavizsiz sürdürüyor. Saha çalışmalarının yanı sıra vatandaş ihbarlarını değerlendiren ekipler, yasal süreçler kapsamındaki yaptırımları tavizsiz uyguluyor.



​Kaçak olduğu tespit edilen ve yasal tebligatları tamamlanan iş yerleri için harekete geçen Nilüfer Belediyesi, ilk olarak Çalı Mahallesi’ndeki iki farklı işletmede yıkım gerçekleştirdi. ​İlk olarak 600 metrekarelik iş yeri kısmen yıkılırken, aynı mahallede bulunan 270 metrekarelik diğer işletme ise tamamen yıkıldı. Çalı Mahallesi’ndeki işlemlerin ardından Akçalar Mahallesi’ne geçen ekipler, burada da 700 metrekare büyüklüğündeki iş yerini kısmen yıkarak, kullanılamaz duruma getirdi.



Kaynak: BÜLTEN