UN Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun düzenlediği 6. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi,Bursa Gastro Sanayi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

2016 yılında UN Global Compact Türkiye, BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, 6. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi’ni, bu yıl UN Women Türkiye’nin de desteğiyle “Kadının Güçlenmesi Prensipleri ile Başarmak” mottosuyla organize etti.

UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan ve 7 temel prensipten oluşan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin uygulamalarına odaklanan etkinliğin açılışı ev sahibi kurumlar adına; BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi tarafından "hoş geldiniz" dilekleri ile yapıldı.

Hoşgeldiniz dileklerinin ardından UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova zirvenin açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Bu yıl itibariyle 2030 Sürdürülebilir Kalkınma maksatlarına (SKA) ulaşma yolunda olunması gereken yerde olunmadığının altını çizen UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü şunları söyledi; “Halihazırda dünya, SKA’ların sadece %15’inde ilerleme kaydedebildi; %48’inde ilerleme zayıf ve yetersizken, yüzde 37’sinde ilerleme ya durdu ya da daha da geriledi.UN Global Compact ve Accenture’ın geçtiğimiz hafta yayımladığı “Özel Sektör Gözüyle SKA Durum Değerlendirmesi Raporu” özel sektörün her bir SKA üzerindeki etkisini en negatiften en pozitife uzanan bir skalada değerlendiriliyor.Rapora göre özel sektörün geçtiğimiz 8 senede toplumsal cinsiyet eşitliğine etkisi ‘kısmen olumsuz’ olarak gerçekleşmiş. Raporda bunun nedeni olarak toplumsal cinsiyete dayalı ücret farklılıklarının devam etmesi ve dünya genelinde yönetim kademelerinde kadınların bulunmaması gösteriliyor.”

İş dünyasının SKA’lara müşahhas katkısını hızlandırmayı hedefleyen UN Global Compact’in, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası çerçevesinde düzenlenen Özel Sektör Forumu’nda “Daha Hızlı, Daha İleri (Moving Forward Faster)” inisiyatifini duyurduğunu söyleyen. Dördüncü, “Bu inisiyatif ile UN Global Compact, üye şirketlerini iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, geçim ücreti, sürdürülebilir finans ve suyun korunması alanlarında müşahhas taahhütte bulunmaya davet ediyor“ dedi. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlığı altında şirketler 2030 yılına kadar eşit işe eşit ücret ve tüm yönetim kademelerinde eşit temsil, katılım ve liderlik olmak üzere iki ana başlıkta taahhütte bulunacaklar. Taahhütte bulunan şirketler hedeflerdeki ilerlemelerini UN Global Compact’e yıllık olarak sundukları ilerleme raporlarında beyan edecekler”ini sözlerine ekledi.

UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova; “Türkiye, Bursa WEPs Platformu gibi ağların da liderliği sayesinde şu anda Kadının Güçlenmesi Prensipleri (’WEPs’) imzacıları açısından dünyada 2. sırada yer almaktadır. Ancak WEPs’i imzalamak sadece bir başlangıç. Bugün burada farklı şirketlerden yedi ilkenin her birini işlerinde nasıl pratik olarak uyguladıklarını ve bunun nasıl daha yüksek çalışan bağlılığı ve daha iyi iş sonuçları sağladığını dinlemek ve öğrenmek için bulunuyoruz. UN Women, WEPs uygulamasının derinleştirilmesini çeşitli şekillerde desteklemeye devam etmektedir. Kısa bir süre önce ’WEPs in Action’ adlı bir program başlattık ve bu programa katılacak ve programdan faydalanacak şirketlerden bazılarının bu etkinlikte bizimle birlikte olduğunu söylemekten gurur duyuyoruz. Bugün, tüm şirketlere, iş derneklerine ve ticaret odalarına, bugün ve yarın daha eşit ve müreffeh bir iş dünyası için Kadının Güçlenmesi Prensiplerini ve bunların işyerlerimizde uygulanmasını teşvik etmeye devam etmeleri için bir çağrı olsun“ diye konuştu.

Zirve iki ayrı bölüm halinde paneller şeklinde gerçekleşti. Konuşmacılar toplumsal cinsiyet eşitliği, tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında eşitlik sağlanması, kadınların güçlenmesi, gelişim imkanlarını desteklenmesi yönünde kuruluşlarındaki örnek uygulamalarını katılımcılara aktardılar.

Panelin 1. bölümünde Yeşim Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur moderatörlüğünde; Seger Kurumsal İletişim &Sürdürülebilirlik Yöneticisi Eren Jale Yörükoğlu Coca-Cola İçecek Grup Çalışan İlişkileri ve İnsan Hakları Müdürü Banu Kököz, Beyçelik Gestamp Organizasyonel Gelişim ve Yetenek Yönetimi Müdürü Tolgahan Ersoy konuşmacı olarak yer aldılar.

Panelin 2. bölümünde ise KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi moderatörlüğünde; May Tohum İnsan Kaynakları Müdürü Sebla Gül, Hepsi Burada Ticari Sosyal Projeler Koordinatörü Duygu Aktaş, Sun Tekstil Sürdürülebilirlik Müdürü Utku Varol,Boyner İç Denetim, Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Direktörü Emrah Özbay konuşmacı olarak yer aldılar.

Program; konuşmacılara ve etkinlik sponsorları; Gastro Sanayi, Güz Yapım ve Bugoart Ajans’a ‘Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kır Çiçekleri Okusun Diye’ kampanyasına, isimlerine gerçekleştirilen bağış sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu hakkında;

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi ile ilgili yapılan çalışmaları Bursa’ya taşımak ve iş dünyasında Bursa’yı bu konuda örnek il olarak konumlandırmak üzere 2016 yılında BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle kuruldu.

UN Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Bursa Platformunda, farklı sektörlerden 37 WEPs (Kadının Güçlenmesi İlkeleri) imzacısı firma yer alıyor.

Platform, kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusuyla ilgili paydaşları bir araya getirerek firmalar arası öğrenme süreçlerini desteklemek, kadının güçlenmesi prensiplerinin ülke çapında yayılımını sağlamak, iş dünyası olarak aile içi şiddete karşı ortak bir politika geliştirmek ve böylelikle de etkiyi arttırmak üzere çalışmalar yürütüyor.