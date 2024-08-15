Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Saray’ı onurlandırışının 87. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan 7. Atatürk Koşusu için başvurular başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Atatürk Koşusu ile ilgili Saray Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“19 Ağustos 2024Pazartesi günü düzenlenecek olan 7. Atatürk Koşusu’na katılmak isteyen vatandaşlarımızın 19 Ağustos Pazartesi günü, saat 17.00’a kadar Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne, 17.00-17.45 arası ise etkinlik alanında kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Atatürk Koşusu’na katılmak isteyenler nüfus cüzdanı ile müracaatta bulunabilir. Etkinlik sonunda dereceye giren katılımcılara günün anlam ve önemini belirten madalya ve kupa takdim edilecek.”

7. Atatürk Koşusu’nda kategoriler şöyle;

Güneşkaya Mesire Alanı- TESKİ Su Terfi Merkezi- Güneşkaya Yolu Sapağı -Doğa Sokak- Orkide Sokak- Atatürk Kültür Merkezi önü- Vize Caddesi- Atatürk Alanı (Bitiş Noktası)

8- 10 yaş arası 1000m (Erkek)- 600m (Kadın)

11-13 yaş arası 2000m(Erkek)- 1200m(Kadın)

14-16 yaş arası 2500m (Erkek)- 1500m(Kadın)

17-29 yaş arası 3000m(Erkek) -1500m (Kadın)

30 yaş ve üzeri 2000m (Erkek)- 1000m (Kadın)