Kani Ademoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“9 AY BOYUNCA YARIŞIN İÇİNDE KALDIK”

Sezon başında kurduğumuz mütevazı bütçeye rağmen 9 ay boyunca yarışın içinde kaldık. Play-off’a kalsak da kalmasak da, bu takım tüm İnegöl’ün takdirini kazandı. İnsanlara yeniden heyecan verdi, umut verdi. Ben futbolcu kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum. Bu sezon gönüllerin şampiyonu olduklarına inanıyorum. Eğer üzerimde hakları varsa helal olsun, benim de varsa sonuna kadar hepsine helal olsun.

“116 MİLYON LİRA ÖDEDİK, BORCU AZALTTIK”

Yönetim kurulu olarak sezon başından bugüne kadar kulübümüz için toplam 116 milyon 209 bin lira ödeme gerçekleştirdik. Son iki sezondur sürekli artan borç grafiğini bu sezon aşağıya çevirdik. Belki herkes sahadaki sonucu görüyor ama perde arkasında çok büyük bir mücadele verildi.

“YANIMIZDA OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Bu süreçte bize destek veren başta İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban olmak üzere, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Ayhan Salman, Kaymakamımız Eren Arslan, AK Parti İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş, sponsorlarımız ve 11 aydır gece gündüz demeden çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

“EN BÜYÜK TEŞEKKÜR TARAFTARA”

Bir teşekkür de hiçbir maçta bizi yalnız bırakmayan cefakâr taraftarlarımıza. Bu taraftar sadece mutluluğu hak ediyor. Kalan 3 maçımız var. Play-off’a kalsak da kalmasak da, ben başarılı bir sezon geçirdiğimize inanıyorum.

“İNEGÖLSPOR BİR GÜN SÜPER LİG’DE OLACAK”

Gönül ister ki İnegölspor 1. Lig’de değil, Süper Lig’de mücadele etsin. Belki bugün değil ama bir gün bunun olacağına inanıyorum.

“17 DOSYAYI KAPATTIK, ŞEHRİ BORDO-BEYAZA BÜRÜDÜK”

Bu sezon birçok şeyi başardığımıza inanıyorum. TFF’de transfere engel olan 17 dosyayı kapattık. Geçmiş dönemden kalan 32 futbolcunun ödemelerini yaptık. Bu sezonun peşinatlarını ve maç başı ödemelerinin bir kısmını ödedik. Öğrencilerimize eşofman ve forma dağıttık. Çocuklarımızın bu kulübe aidiyet duymasını istedik. Şehrimizi bordo-beyaz bayraklarla donattık, insanlarımızın takıma ilgisini artırmaya çalıştık. Hatta TOGG çekilişi bile gerçekleştirdik.

“DÖRT DÖRTLÜK OLMADIK AMA VİCDANIMIZ RAHAT”

Belki görevimizi dört dörtlük yapamadık. Eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur. Ama şunu çok net biliyorum; kulübümüzü zarara uğratacak, vicdanımızı rahatsız edecek hiçbir şey yapmadık. Biz bu kulübü elimizden geldiğince en iyi şekilde yönetmeye çalıştık. Ben Kani Ademoğlu olarak herkese hakkımı helal ediyorum. Herkes de hakkını helal etsin.”