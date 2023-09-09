1 Mart 2022 tarihinde Yazısöğüt köyü yakınlarında yaşanan olayda, boşanma sürecinde olan ve 7 aylık hamile olan Raziye Karabuğa ile 1 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı Şehmuz Gezen arasında bir otomobilde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gezen, pompalı tüfekle Raziye Karabuğa'yı yüz ve göğüs bölgelerinden vurdu. Ardından Gezen, Karabuğa'yı Isparta Şehir Hastanesi'ne bırakarak olay yerinden kaçtı. Ne yazık ki, Raziye Karabuğa ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti. Şehmuz Gezen polis tarafından yakalandı ve tutuklandı. Şehmuz Gezen hakkında Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Zihinsel gerilik sorunu nedeniyle tedavi gördüğü Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde cezai ehliyetinin olup olmadığını belirlemek için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nden rapor istendi. Bu rapor sonucunda Şehmuz Gezen'in tam cezai ehliyete sahip olduğu tespit edildi.

Dün gerçekleşen karar duruşmasına, tutuklu sanık Şehmuz Gezen'in yanı sıra olayda hayatını kaybeden Raziye Karabuğa'nın babası İsmail Durmaz, sanığın annesi Hayriye Gezen ile babası Mehmet Gezen ve tarafların avukatları da katıldı. Şehmuz Gezen'e, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi ve haksız tahrik veya iyi hal indirimi uygulanmadı. Karar açıklanırken, sanığın annesi Hayriye Gezen mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı, çünkü duygusal bir tepki gösterdi ve adliye bahçesinde fenalık geçirdi.

Raziye Karabuğa'nın babası İsmail Durmaz, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Kızımı geri getirmez ama onu acımasızca öldüren suçlunun hak ettiği cezayı alması, içimdeki acıyı bir nebze olsun hafifletti" dedi.