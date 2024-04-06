Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 7 bin 734 öğrenciye ulaştı.

Bilecik Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kasım ayından bu yana ‘Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar’ projesi ile; 58 okulda 140 toplantı düzenleyerek 7 bin 734 öğrenciye ulaştı.

Polislik mesleği tanıtılarak, polise güven duygusunun artırılması sağlandı. Güvenli internet hakkında bilgilendirilerek, okul çevresinde tanımadıkları kişilere yönelik olarak nasıl davranılacağı eğitimi verildi. 12 ihbar hattı kullanımına yönelik olarak uygulamalı eğitim verildi. Hazırlanan sunumlar ve çizgi filmler ile öğrenciler hem eğlendi hem de bilgi sahibi oldu.