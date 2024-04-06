Geçtiğimiz günlerde olağan kongre ile 2. defa başkan seçilen imerhev papart vadisi derneği başkanı Köksal Turan ve Gülbahçe Köyü derneği başkanı Sabri Çaşka iftar yemeğinde bir arya gelerek ortak açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,"Derneklerimiz yan yana geçen sene birincisini düzenlediğimiz iftarımıza katılım yüksek olmuştu bu sene de tekrar üyelerimizle birlikte kardeş dernek iftarı düzenlemek istedik ve gerçekleştirdik.İftarımıza katılım yoğun oldu İki kardeş gürcü derneği'nin iftarına katılan üyelerimize ve değerli dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız."