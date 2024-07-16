Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesi ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."